هندية تبيع رضيعها لسبب عجيب!

تواصل – وكالات:

أقدَمت امرأةٌ هندية على بيع طفلها الذي يبلغ من العمر شهرين، مقابل 21 ألف روبية (324 دولاراً)، لدفع فاتورة إدمان زوجها للخمور.

ووفقاً لما نشرته صحيفة “تايمز أوف إنديا”، باعت المرأة التي تُدعى جيوثي رضيعها لممرضة متقاعدة لعبت دور الوسيط من أجل بيع الرضيع لسيدة عقيم.

وتم اكتشاف الأمر بعد أن وصلت رسالة مجهولة المصدر لمنظمة حماية الأطفال، تؤكد قيام امرأة عقيمة برعاية طفل رضيع.

وواجهت الشرطة “جيوثي” بشأن بيع رضيعها، لتنكر أن لديها أطفالاً، قبل أن تعترف ببيع رضيعها لتتمكن من دفع فاتورة زوجها السكير.

وأوضحت “جيوثي”، وهي تبكي بحُرقة، أن زوجها كان على وشك قتلها وقتل رضيعها إذا لم توفر له المال لدفع فاتورة الكحوليات.

وبررت جريمته بأنه في حال عدم دفع الفاتورة، كان زوجها سيتعرض للقتل من جانب تاجر الكحوليات، فما كان أمامها سوى بيع رضيعها لتجاوز تلك الأزمة.