ابتكار يعالج إدمان «الهواتف الذكية» (صور)

تواصل – وكالات:

صنع المصمم النمساوي، كليمنس شيلينجر، جهازاً “علاجياً” يشبه الهاتف بهدف مساعدة الكثيرين على خفض استخدام الأجهزة الذكية.

وجاء تصميم الهاتف بخمسة نسخ تضم كرات رخامية في سطح الشاشة البلاستيكية لضمان إمكانية محاكاة الحركة المألوفة لدى المستخدم مثل تمرير الإصبع لفتح الشاشة وغيرها من الحركات، وذلك بهدف استخدام الجهاز كوسيلة للمدمنين على الهواتف الذكية يمكن من خلالها التخفيف من استخدام تلك الأجهزة، بحسب موقع “ذي فيرج” الأمريكي.

ويقول المصمم النمساوي: “في كثير من الأحيان، يشعر المرء بالرغبة في التحقق من هاتفه حتى وإن كان لا يتوقع وصول رسالة محددة أو مكالمة ما، وقد ألهمتني هذه الظاهرة فكرة صنع أداة من شأنها أن تساعد على وقف سلوك (التحقق) هذا”.

ولا يتضمن موقع الإنترنت الذي من المقرر أن يبيع الجهاز عندما يكون متاحاً في الأسواق، أي معلومات إضافية عن الجهاز، ولكنه يشير إلى أن طرحه بات قريباً، فضلاً عن أنه لم ترد أي تفاصيل بشأن ثمنه.