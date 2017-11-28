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من القاهرة.. وزير الإعلام: إيران المؤسس والأب الروحي للإرهاب

من القاهرة.. وزير الإعلام: إيران المؤسس والأب الروحي للإرهاب
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تواصل- فريق التحرير:

قال الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الثقافة والإعلام، إن هناك دول تعتقد أن هذا الأسلوب يحقق لها مكاسب سياسية، وعلى رأسها إيران المؤسس والداعم الأول والأب الروحي للإرهاب.

وأكد “العواد”، خلال كلمة ألقاها في اجتماع الدورة العادية الثامنة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، اليوم، أحييكم في القاهرة، الحاضنة التاريخية، عاصمة مصر العروبة والأصالة، لما تمثله من مكانة عظيمة للعرب، مضيفا “نقف في وجه الإرهاب وضد أدلجة الدين الإسلامي واستخدامه للوصول إلى أهداف وغايات سياسية”.

وأشار إلى أن الحرب على الإرهاب، متعددة المسارات، وأهم هذه المسارات، ما يتعلق بالإعلام، حيث تقوم بعض وسائل الإعلام بتقديم الرعاية للجماعات الإرهابية، وصناعة رموزها، ويتم تقديم صورة للجماعات الإرهابية، بكونها تشكلت جراء المظلوميات الاقتصادية والاجتماعية، وهذا خبث إعلامي، يراد منه، تبرير أفعال هذه الجماعات، إضافة إلى قيام هذه الوسائل بتشويه سمعة الدول التي تحارب هذه الجماعات، ولقد آن الأوان أن يتحمل العالم، مسؤوليته في محاسبة هذه الوسائل، وعلينا نحن دور هام، في تجريمها، قانونياً، وجعل الدول الحاضنة لها، تدفع الثمن، وهذه مسؤوليتنا أيضاً، كوزراء إعلام عرب.

وتابع، أن ايران هي المؤسس والداعم الأول والأب الروحي للإرهاب منذ نشأته بل أن النظام الإيراني طور العمل الإرهابي ونقله من مرحلة أعمال فردية إلى عمل مؤسسي مدعوم ماليا وعسكريا واستراتيجيا حيث جعلته أساسا لسياستها فسببت الدمار والخراب لمنطقتنا، فمغامرات إيران السياسية القائمة على تصدير الثورة زعزعت الأمن في منطقتنا العربية وخلفت ملايين الضحايا حيث جعلت إيران هدفها الأساسي تصدير الثورة عوضا عن تصدير ما يفيد البشرية ويخدم التطور الإنساني.

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