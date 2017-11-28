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نَبتة رخيصة الثمن عصيرها يُحسِّن صحة القلب والأوعية الدموية

نَبتة رخيصة الثمن عصيرها يُحسِّن صحة القلب والأوعية الدموية
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت مجلة “ميديك فوروم” الألمانية المختصة في المجال الطبي، تقريراً عن فوائد عصير “البنجر” على صحة القلب والأوعية الدموية وأجهزة أخرى في الجسم، فضلاً عن رخص ثمنه.

ويحتوي البنجر -بحسب التقرير- على نسبة عالية من الصوديوم والكالسيوم؛ ما ينعكس على صحة الأوعية الدموية، التي تزداد مرونتها وتصبح محمية من التصلب، وهذا بدوره يمنع ارتفاع ضغط الدم وغير ذلك من أمراض القلب والأوعية الدموية.

ونقلت المجلة، عن أطباء مختصين، قولهم: إن “تناول عصير البنجر بصورة دورية ومنتظمة يساعد في توسيع الأوعية الدموية، علاوة على أنه يساهم في تحسين عمل الجهاز العصبي والهدوء”.

وينصح المختصون -بحسب التقرير- بتناول 50 – 100 ميلليلتر من عصير البنجر 3 – 4 مرات في اليوم، للوقاية من أمراض الأوعية الدموية، كما أن تناول عصير البنجر يساهم في الوقاية من أمراض الغدة الدرقية، بفضل ارتفاع نسبة اليود فيه.

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