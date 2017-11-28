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«الشورى»: مقترح نظام منع الكسب غير المشروع «غير مناسب»

«الشورى»: مقترح نظام منع الكسب غير المشروع «غير مناسب»
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تواصل – الرياض:

وافق مجلس الشورى على عدم مناسبة الاستمرار في دراسة، مقترح نظام منع الكسب غير المشروع المقدم من عضو المجلس عطا السبيتي، وعضو المجلس السابق د.فدوى أبو مريفة، استناداً للمادة (٢٣) نظراً لوجود نظام رفعته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعنوان مشروع النظام الجزائي للإثراء غير المشروع.

وناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي ١٤٣٧- ١٤٣٨هـ.

وقال د. أحمد الغامدي: إن مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي لا تزال ضعيفة، ونأمل في مستقبل أفضل في ظل المشروعات الكبيرة.

وأشارت الدكتورة سلطانة البديوي، إلى أن التقرير لم يتضمن إحصائيات عن المسافرين للخارج من المواطنين للسياحة، وأكدت أن الهيئة بحاجة إلى مزيد من مبادرات التعاون مع مختلف الجهات لتخطي معوقات أدائها التي ضمنتها التقرير.
وتساءل د. سلطان آل فارح عن أسباب إحجام المستثمرين في القطاع السياحي، ويشير إلى وجود بيروقراطية يواجهها المستثمر.
وناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي ١٤٣٧- ١٤٣٨هـ، وقال الأمير د. خالد آل سعود، لم أجد في تقرير الهيئة العامة للموانئ، أي تبرير لزيادة مصروفاتها وانخفاض إيراداتها، مقارنة بالعام السابق للتقرير الحالي، فيما قال د. عبدالإله ساعاتي، إنه من المهم منح الهيئة العامة للموانئ استقلاليتها عن وزارة النقل.
كما ناقش التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي ١٤٣٧- ١٤٣٨هـ، وقال محمد العقلا: يجب على الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي العمل على إعادة بناء هيكلها التنظيمي.
وأشار د. محمد آل عباس، إلى أهمية مراجعة أعداد الوظائف في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بشكل أدق وتطوير الإدارة المعنية بالموارد البشرية.
وطالبت الدكتورة زينب أبو طالب، بتوظيف نساء متخصصات بالشريعة يقدمن الدروس لزائرات الحرمين الشريفين أسوة بالرجال، فيما لاحظ م. محمد العلي نقصاً في العمالة المخصصة للصيانة والتشغيل في الحرمين الشريفين.
وناقش التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي ١٤٣٧- ١٤٣٨هـ، وقال د. عدنان البار، أنه على كل الجهود التي تبذلها هيئة الهلال الأحمر إلا أن المواطن لا يزال يلمس بطئاً في مباشرة الحالات، فيما قال م. مفرح الزهراني، أن خدمة الإسعاف الجوي غير مفعلة بالشكل المطلوب، رغم أهميتها واتساع المملكة.
وقال عبدالله السعدون: إن هيئة الهلال الأحمر لديها معوقات مالية وبشرية ونقص في الحوافز، وأكد أن تطوير هيئة الهلال الأحمر مرتبط بتطوير النظام الصحي في المملكة إجمالاً، وقالت الدكتورة سامية بخاري: إن المتوفر لدى هيئة الهلال الأحمر حالياً لا يواكب الاحتياج للخدمات الإسعافية.

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