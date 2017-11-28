سيارة تقتحم صالة ألعاب رياضية في أمريكا (فيديو)

تواصل- سامر محمد

وصفت محطة “سي بي إس ميامي” الأمريكية حادثة اقتحام سيارة لصالة ألعاب رياضية صباح السبت الماضي بالمعجزة؛ نظراً لخلو الصالة حينها من الرياضيين على الرغم من أنها تكون ممتلئة عادة في هذا التوقيت.

وأشارت إلى أن السيارة حطمت جدار الصالة الرياضية ثم اندفعت بقوة داخلها محطمة بعض محتوياتها ولم يصب السائق بإصابات خطيرة.

ولفتت إلى أن المدربين في الصالة أنهوا التمرين مبكرا في ذلك اليوم لأنه لم يحضر سوى القليل من المتدربين على غير العادة.

وذكرت تقارير إعلامية أن الشاحنة الصغيرة اقتحمت المكان وتسببت في دمار كبير بعد 10 دقائق فقط من انتهاء التمرين الصباحي، مشيرة إلى أن التمرين الصباحي كان يحضره في العادة نحو 16 شخصاً لكن عدداً قليلاً حضر في ذلك اليوم، لذلك جرى الانتهاء من التمرين مبكراً.