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التجارة تُنفذ 3600 جولة تفتيشية على منافذ بيع الإطارات

التجارة تُنفذ 3600 جولة تفتيشية على منافذ بيع الإطارات
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تواصل – واس:

قادت الجولات الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمركز السعودي لكفاءة الطاقة إلى ضبط ومخالفة مجموعة من منافذ بيع الإطارات بمختلف مناطق المملكة، بهدف التحقق من الالتزام بالمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة في مجال كفاءة الطاقة.

وفي إطار الجولات الرقابية التي شملت 9 مدن رئيسية بالمملكة، تم زيارة 3687 منشأة، ونتج عنها ضبط 259 مخالفة، وحجز 177 منتجاً، وتضمنت المخالفات، عدم وجود البطاقة على دعسة الإطار أو وجودها تالفة، إضافة إلى اختلاف تصميم البطاقة حسب المنصوص عليه بالمواصفة، إلى جانب وجود معلومات خاطئة على البطاقة أو وجودها بالمكان الخاطئ.

وتعد هذه العملية ضمن إطار الجهود التي تبذلها عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة ضمن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي اهتم بإيجاد آلية عمل تضمن الرقابة والالتزام بالمواصفات المحددة للمبادرات التي أطلقها البرنامج بهدف ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، حيث ينفّذ هذه الآلية فريق عمل مكوّن من الجهات المختصة كوزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

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