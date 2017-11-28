انطلاق محادثات «جنيف 8».. وفد موحد للمعارضة وغياب نظام الأسد

تواصل – وكالات:

تنطلق اليوم الثلاثاء جولة ثامنة من مفاوضات السلام السورية برعاية الأمم المتحدة، بغياب وفد النظام الذي أرجأ موعد وصوله إلى جنيف، في خطوة من شأنها أن تعرقل المحادثات الصعبة بين طرفي النزاع.

وأعلن وفد المعارضة إلى جنيف أنه سيلتقي الموفد الدولي الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا بعد ظهر الثلاثاء. وهي المرة الأولى التي تشارك المعارضة في المفاوضات بوفد موحد يضم بالإضافة إلى الهيئة العليا للتفاوض، منصتي القاهرة وموسكو اللتين كانت حتى الآن أقل تشدداً إزاء دور بشار الأسد.

وأكد رئيس وفد المعارضة نصر الحريري في مؤتمر صحافي عقده فور وصوله مساء الاثنين إلى جنيف أن “الانتقال السياسي الذي يحقق رحيل الأسد في بداية المرحلة الانتقالية هو هدفنا”، ليعيد بذلك النقاش إلى المربع الأول الذي انطلقت منه محادثات السلام.