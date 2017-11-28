في مواجهة السفور.. مغردون يطلقون وسم «الحجاب عفاف وستر للمرأة»

تواصل – فريق التحرير

أطلق مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وسماً بعنوان #الحجاب_عفاف_وستر_للمراه؛ للتصدي للهجمة الشرسة التي يشنها البعض على الزي الشرعي للمرأة، وكشف المؤامرة على المرأة المسلمة، وحملات التغريب. ونشر مغردون فتاوى كبار العلماء والمجامع الفقهية والشرعية حول الزي الشرعي للمرأة المسلمة، وأن الحجاب فرض على المرأة المسلمة.

يقول خالد الفيفي‏، “كم أنتي أجمل بحجابك, جميلة أنتي بحياءك، أميرة أنتي بعفافك ملكة أنتي بطهرك وعفتك، هگذا نراكِ أجمل نساء الأرض .”

وقال صاحب المعرف “حايل”: “يقول طبيب امريكي يعمل في السعودية، بعد حضوري للمملكة ادركت ان المرأة المتبرجة هي من حق الجميع، والمرأة المحجبة لا تحق الا لمن يتزوجها، الحجاب صان المرأة واعطاها قيمتها الحقيقية.”

أما نبيلة الميناوي‏، غردت تقول: صوني حياءكِ صوني العرض لا تهني وصابري وإصبري لله وإحتسبي إن الحياء من الإيـمان فاتخــذي منـــه حُليكِ يا أختاة وإحتجبي ويالقبح فتاة لا حياء لها وإن تحلت بغالي الماس والذهبِ إن الحجاب الذي نبغيه مكرمــة لكل حواء ما عابت ولم تعبِ.

ويقول عبدالرحمن المجروح‏: “تقول المتبرجة إننى أحب الله و هذا يكفى، نقول لها (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله)، تقول إن الدين يسر، نقول لها (يريد الله بكم اليسرولقد أمر الله بالحجاب للتيسير)، تقول:إن التبرج أمر هين نقول لها، (وتحسبونه هينـاً.)

وقال عبدالعزيز الدخيني‏،: “وغض البصر عن ماحرم الله عفاف للرجل، فمن التناقض والازدواجيه اللح على جزء من المجتمع وترك الجزء الاخر”، أما المغرد “الحربي” فقال: “العبايه اللي على الراس فيها كمية هيبه وشموخ هائله، وهي الستر للي يبغى الستر.”

وقالت منى الحربي: ” نسأل الله ان يرد نساء وبنات وأمهات المسلمين اليه رداً جميلاً ، أصبحنا نفتقد عباية الرأس وغطاء العيون في هذا الزمن كثيراً.”