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الكلية التقنية للبنات بحائل تعلن فتح باب القبول للفصل التدريبي الثاني

الكلية التقنية للبنات بحائل تعلن فتح باب القبول للفصل التدريبي الثاني
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الكلية التقنية للبنات بمنطقة حائل، فتح باب القبول والتسجيل للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1439/1438هـ ابتداءً من يوم الأحد المقبل ويستمر حتى 26 / 3 / 1439هـ في برنامج الدبلوم، عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهنيhttps://www.saudi.gov.sa.

وأكدت عميدة الكلية موضي بنت أحمد اليماني، أهمية تحري الدقة في إدخال البيانات للمتقدمات، مبينة أن الأقسام المتاحة في الكلية هي ” التقنية الإدارية، وتقنية التصميم وإنتاج الملابس ، وتقنية التجميل والتزيين النسائي”، مفيدة أن المفاضلة بين المتقدمات لبرنامج الدبلوم بناءً على معيار النسبة الموزونة والتي تساوي 60 % لدرجة الثانوية العامة و40 % لاختبار القدرات .

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