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تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات في منطقة تبوك

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات في منطقة تبوك
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تواصل – واس:

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في منطقة تبوك، فيما يلي نصه :
قال الله تعالى: ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا
وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) .

بفضل من الله تم القبض على المدعو / لويفي بن فرحان بن فالح البلوي – سعودي الجنسية – ، عند قيامه بتهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحضور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً .

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني / لويفي بن فرحان بن فالح البلوي – سعودي الجنسية – اليوم الثلاثاء 10 /3 / 1439هـ في منطقة تبوك .

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره .
والله الهادي إلى سواء السبيل

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