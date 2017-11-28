الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة
أقرا الخبر
شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

ترشيحاتنا

تفاصيل جديدة بحادثة «أبو ساطور»: التحرش بالطفلين بدأ في التموينات

تفاصيل جديدة بحادثة «أبو ساطور»: التحرش بالطفلين بدأ في التموينات

أمريكية متهورة تقتل مبتعثًا سعوديًا بسيارتها

أمريكية متهورة تقتل مبتعثًا سعوديًا بسيارتها

وزير التعليم: «الخير جاي»

وزير التعليم: «الخير جاي»

بي بي سي: موقوف بـ«ريتز كارلتون» طلب حضور «مدلكته الخاصة»

بي بي سي: موقوف بـ«ريتز كارلتون» طلب حضور «مدلكته الخاصة»

المالية: إعادة فتح الطرح الرابع من برنامج صكوك المملكة المحلية

المالية: إعادة فتح الطرح الرابع من برنامج صكوك المملكة المحلية
0

تواصل – واس :

أعلنتؤ الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين الإضافية على إصدارها المحلي عبر إعادة فتح طرحها الرابع (السابق10-2017) الذي تم في أكتوبر للعام الجاري تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث بلغ المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب الجديدة في هذه الصكوك تقريباً 19.8 مليار ريال سعودي.

مما يذكر أن حجم إعادة فتح الإصدار تم تحديده بمبلغ إجمالي قدره 6.68 مليار ريال سعودي و بنسبة تغطية بلغت 296 % ليصبح حجم إصدار10-2017 الكلي 16.68 مليار ريال سعودي ‏.

وأوضحت الوزارة أن الإصدارات الإضافية قُسِّمت إلى ثلاث شرائح كالتالي: الشريحة الأولى، تبلغ1.050مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في العام 2022 م.

وتبلغ الشريحة الثانية، 3.530 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في العام 2024 م, فيما تبلغ الشريحة الثالثة، 2.100 مليار ريال سعودي تُستحق في العام 2027 م.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«العمل»: 20 ألف ريال غرامة على كل وافد يعمل بـ«محلات الذهب»

«العمل»: 20 ألف ريال غرامة على كل وافد يعمل بـ«محلات الذهب»

مشغل مهرجان التسوق بعنيزة يماطل في تسليم 5 سيارات للفائزين

مشغل مهرجان التسوق بعنيزة يماطل في تسليم 5 سيارات للفائزين

«البيئة»: إنشاء مركز لمعلومات الأرصاد والإنذار المبكر

«البيئة»: إنشاء مركز لمعلومات الأرصاد والإنذار المبكر

تنفيذ حكم «حد الحرابة» في 6 جناة يمنيين بعسير

تنفيذ حكم «حد الحرابة» في 6 جناة يمنيين بعسير

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

تفاصيل جديدة بحادثة «أبو ساطور»: التحرش بالطفلين بدأ في التموينات
تقارير وحوارات

تفاصيل جديدة بحادثة «أبو ساطور»: التحرش بالطفلين بدأ في التموينات

المزيد
زخات مطرية
مقالات

زخات مطرية

المزيد
متوسطة المعتصم والنموذج الإنساني
تدوينات حرة

متوسطة المعتصم والنموذج الإنساني

المزيد
المخترعة خلود العباسي الفائزة بجائزة فاطمة المبارك لـ«تواصل»: جدتي أكبر داعم لي
تقارير وحوارات

المخترعة خلود العباسي الفائزة بجائزة فاطمة المبارك لـ«تواصل»: جدتي أكبر داعم لي

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>