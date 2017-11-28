5 مفاهيم خاطئة حول «النشاط البدني».. تعرَّف عليها (إنفوجراف)

تواصل – فريق التحرير:

“النشاط البدني” هو الحركة التي يبذل فيها الإنسان الطاقة في أثناء ممارسة النشاطات الرياضية المختلفة إلى جانب النشاط البدني في العمل وغير ذلك من شؤون الحياة.

وفي هذا الصدَّد، نشرت وزارة الصحة، عبر حسابها على “تويتر” رسماً توضيحياً (إنفوجراف) يتضمن أبرز المفاهيم الخاطئة حول النشاط البدني والسائدة بين الناس.

وعدَّد “الإنفوجراف” خمسة مفاهيم خاطئة حول النشاط البدني، وكيفية تصحيحها، وجاءت كالآتي:

1- الجلوس الطويل مريح للجسم.

2- ممارسة الرياضة لا تكون إلا في الأندية الرياضية.

3- الرياضة للبدناء فقط.

4- استخدام السيارة بدل المشي.

5- الأفضل ممارسة نوع واحد من الرياضة.