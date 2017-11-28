الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة
أقرا الخبر
شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

ترشيحاتنا

تفاصيل جديدة بحادثة «أبو ساطور»: التحرش بالطفلين بدأ في التموينات

تفاصيل جديدة بحادثة «أبو ساطور»: التحرش بالطفلين بدأ في التموينات

أمريكية متهورة تقتل مبتعثًا سعوديًا بسيارتها

أمريكية متهورة تقتل مبتعثًا سعوديًا بسيارتها

وزير التعليم: «الخير جاي»

وزير التعليم: «الخير جاي»

بي بي سي: موقوف بـ«ريتز كارلتون» طلب حضور «مدلكته الخاصة»

بي بي سي: موقوف بـ«ريتز كارلتون» طلب حضور «مدلكته الخاصة»

«العمل»: 20 ألف ريال غرامة على كل وافد يعمل بـ«محلات الذهب»

«العمل»: 20 ألف ريال غرامة على كل وافد يعمل بـ«محلات الذهب»
0

تواصل- الرياض:

قالت مصادر، إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قررت توقيع غرامة بمبلغ 20 ألف ريال على كل وافد يعمل في محلات المجوهرات والذهب، اعتباراً من الأحد المقبل.

وأوضحت المصادر أن الوزارة ستلجأ في خطتها لضمان سعودة محلات الذهب إلى تخصيص مفتشين ثابتين لكل سوق أو مول تجاري، مشيرة إلى أن الغرامة المقررة ضد المخالفين ستتحملها المؤسسة أو الشركة المالكة للمحل أو المعرض، بحسب “المدينة”.

وأكد المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل، أن فرق التفتيش الميداني ستقوم بضبط المحلات المخالفة، والمخالفين من العمالة الوافدة بعد دخول القرار حيز التنفيذ مباشرة بحيث يتم قصر العمل في جميع محلات الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة على المواطنين.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«العمل»: ضبط وافد يمارس صيانة الجوالات بسكنه الخاص في عفيف

«العمل»: ضبط وافد يمارس صيانة الجوالات بسكنه الخاص في عفيف

ضبط وافد ارتدى الزيَّ السعودي للعمل في مجمع اتصالات بحائل

ضبط وافد ارتدى الزيَّ السعودي للعمل في مجمع اتصالات بحائل

وافد مخالف يقتل آخر من بني جلدته ويسلم نفسه لـ«شرطة الباحة»

وافد مخالف يقتل آخر من بني جلدته ويسلم نفسه لـ«شرطة الباحة»

«العمل»: أسبوعان وتنتهي مهلة سعودة محلات الذهب والمجوهرات

«العمل»: أسبوعان وتنتهي مهلة سعودة محلات الذهب والمجوهرات

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

تفاصيل جديدة بحادثة «أبو ساطور»: التحرش بالطفلين بدأ في التموينات
تقارير وحوارات

تفاصيل جديدة بحادثة «أبو ساطور»: التحرش بالطفلين بدأ في التموينات

المزيد
زخات مطرية
مقالات

زخات مطرية

المزيد
متوسطة المعتصم والنموذج الإنساني
تدوينات حرة

متوسطة المعتصم والنموذج الإنساني

المزيد
المخترعة خلود العباسي الفائزة بجائزة فاطمة المبارك لـ«تواصل»: جدتي أكبر داعم لي
تقارير وحوارات

المخترعة خلود العباسي الفائزة بجائزة فاطمة المبارك لـ«تواصل»: جدتي أكبر داعم لي

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>