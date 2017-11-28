«العمل»: 20 ألف ريال غرامة على كل وافد يعمل بـ«محلات الذهب»

تواصل- الرياض:

قالت مصادر، إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قررت توقيع غرامة بمبلغ 20 ألف ريال على كل وافد يعمل في محلات المجوهرات والذهب، اعتباراً من الأحد المقبل.

وأوضحت المصادر أن الوزارة ستلجأ في خطتها لضمان سعودة محلات الذهب إلى تخصيص مفتشين ثابتين لكل سوق أو مول تجاري، مشيرة إلى أن الغرامة المقررة ضد المخالفين ستتحملها المؤسسة أو الشركة المالكة للمحل أو المعرض، بحسب “المدينة”.

وأكد المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل، أن فرق التفتيش الميداني ستقوم بضبط المحلات المخالفة، والمخالفين من العمالة الوافدة بعد دخول القرار حيز التنفيذ مباشرة بحيث يتم قصر العمل في جميع محلات الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة على المواطنين.