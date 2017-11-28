مشغل مهرجان التسوق بعنيزة يماطل في تسليم 5 سيارات للفائزين

تواصل – عنيزة:

تقدمت الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة بشكوى رسمية ضد مشغل مهرجان التسوق بالمحافظة؛ لمماطلته في تسليم خمس سيارات للفائزين بالجوائز الكبرى للمهرجان.

وقال رئيس الغرفة محمد الموسى، إنهم اجتمعوا مع المشغل عدة مرات وطالبوه بتسليم الجوائز للفائزين حسبما ينص عقد التشغيل المبرم معه، فوعدهم بتسليمها لكنه لم يلتزم بوعده؛ لذا قررنا رفع الأمر للجهات المختصة لتطبيق بنود العقد وحماية حقوق الفائزين.

من جانبهم، أكّد عاملون في المهرجان أنهم لم يتقاضوا مستحقاتهم المالية من المشغل، رغم مرور أربعة أشهر على انتهاء المهرجان الذي أُقيم في يوليو الماضي.