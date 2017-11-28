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رصد 11 إصابة بإنفلونزا الخنازير في مستشفى تيماء

رصد 11 إصابة بإنفلونزا الخنازير في مستشفى تيماء
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة عن رصد 11 حالة إصابة بإنفلونزا الخنازير بمستشفى تيماء في منطقة تبوك، بالإضافة لوجود ثلاث حالات يشتبه في إصابتها بنفس المرض وبانتظار نتائج الفحص.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة مشعل الربيعان، أن الوزارة أجرت كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار المرض، بما فيها تطعيم المخالطين لحالات الإصابة بإنفلونزا الخنازير والكوادر الطبية بلقاح الإنفلونزا الموسمية.

وأضاف المتحدث أن وزارة الصحة، أبلغت جميع المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والحكومية، أن هناك نشاطاً ملحوظاً للإنفلونزا الموسمية مع بداية موسم الشتاء في المملكة.

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