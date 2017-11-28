ديوان المظالم يُطلق خدمة «إثبات الحضور» للمترافعين إلكترونياً

تواصل – واس:

أطلق ديوان المظالم، اليوم, خدمة “إثبات الحضور” للمترافعين إلكترونياً التي تتيح الحصول على ما يثبت حضور الجلسة القضائية الكترونياً, دون الحاجة إلى إجراءات يتخذها المترافع أمام الدائرة القضائية من طلب التوقيع أو الاعتماد من الدائرة.

وتمتاز هذه الخدمة بتوظيفها البيانات الإلكترونية بما يوفر الجهد والوقت على طالب الإثبات وعلى الدائرة بالحصول عليه إلكترونياً, إلى جانب إتاحة التحقق للجهة الطالبة للإفادة من صحة إثبات الحضور عن طريق خدمة التحقق من صحة الوثائق والمستندات.

يذكر أن ديوان المظالم أطلق العديدَ من الخدمات الإلكترونية في وقت سابق, وذلك امتداداً لتحقيق هدفه الاستراتيجي بالتحول الالكتروني للخدمات القضائية, بما يسهم في تحقيق رؤيته نحو عدالة ناجزة مواكبة للتطلعات السامية للقيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وذلك بما يواكب الرؤية الحديثة للمملكة 2030.

للاستفادة من الخدمة من خلال الرابط التالي:من هنا