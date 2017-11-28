«الشورى» يطالب «الخارجية» بصياغة وثيقة توضح رؤية المملكة

الرياض – تواصل:

طالب مجلس الشورى وزارة الخارجية، بصياغة وثيقة للسياسة الخارجية، تتضمن تشخيص الوزارة للبيئتين الإقليمية والدولية، وما فيهما من فرص وتحديات وتحديد الأولويات على مستوى الدول والقضايا، تكون مرشداً للدبلوماسيين وتوضح رؤية المملكة السياسية وتوجهاتها للمهتمين كافة مع ضرورة تحديثها.

جاء ذلك في جلسة مجلس الشورى العادية الثانية من السنة الثانية للدورة السابعة، اليوم، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ.

وأكد “الشورى” تحديث لائحة الوظائف الدبلوماسية، وما تتضمنه من واجبات وحقوق بما ينسجم مع تحديات العمل الدبلوماسي، وما تقتضيه خطة التحول الإستراتيجي لوزارة الخارجية ويرتقي بأداء الدبلوماسية السعودية.

وطالب وزارة الخارجية بدعم مندوبيات المملكة وبعثاتها في نيويورك وجنيف وبروكسل وفيينا، بكوادر تتمتع بتأهيل عال وخبرة في مجالات العلاقات الدولية والقانون الدولي والإعلام.

وأكد المجلس قراره السابق بدعم وزارة الخارجية باعتماد وظائف قانونية، وطالب بتطوير بوابة وزارة الخارجية الإلكترونية وإثرائها بالمعلومات المهمة عن المملكة باللغات الإنجليزية والفرنسية والاسبانية.