أمير الرياض: لن نترك مترًا دون تشجير

تواصل – الرياض:

دشَّن أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر، أول أمس الأحد، 17 مشروعاً بيئياً وحضرياً جديداً، ضمَّت حدائق وساحات بلدية وبراحات موزعة في أحياء الرياض، مؤكداً أنهم لن يتركوا متراً واحداً خالياً دون تشجير.

وأضاف الأمير فيصل، خلال حفل تدشينه تلك المشاريع، أن أي فرصة تتاح وفيها متنفس لأهل الرياض لن تدخر الإمارةُ والأمانة جهداً في تحقيقه، داعياً المواطنين للحفاظ على المشروعات البيئية والصحية والترفيهية؛ كونها ملكهم جميعاً.

وأكد أمير الرياض خلال حفل التدشين اهتمامه بشريحة الشباب، عبر إنشاء اللجان التي ترعاهم وتهتم بهم، كاشفاً عن خطة لإنشاء حديقة متكاملة في كل حي من أحياء الرياض تسهم في تكاتف السكان وتعاونهم خلال المناسبات والأعياد.