نظام جديد لحماية الهاتف من رسائل الاحتيال

تستقبل هواتفنا بشكل يومي العديد من الرسائل النصية، وهو أمر يصبح مزعجاً، حين تكون هذه الرسائل كاذبة واحتيالية، وعلى ذلك فإنه يجري حالياً تجريب عدد من الخوارزميات المتطورة في المملكة المتحدة، قادرة على منع 95 رسالة مخادعة من أصل 100.

وشهدت السنوات الأخيرة زيادة هائلة في عمليات الاحتيال من خلال الرسائل النصية القصيرة، حيث يزعم المحتالون أنهم ينتمون إلى إحدى المؤسسات المالية من أجل إقناع ضحاياهم بإرسال أموال إليهم.

حيث إن مشغلي الهواتف وشركات الاتصالات في بريطانيا يقومون حالياً ببناء أنظمة منع تقوم بالتحقق من الرسائل المرسلة قبل وصولها إلى الهواتف.

وتستخدم شركة «O2» للاتصالات، التي تتوفر على حوالي 23 مليون عميل، نظاماً يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحديد نوع الرسائل المرسلة قبل تصفياتها.

وجرى تصنيع هذا النظام من قبل شركة «إنفوبيب» الكرواتية للتكنولوجيا، التي نجحت في منع وصول 95 رسالة احتيالية من أصل 100.