أمريكية متهورة تقتل مبتعثًا سعوديًا بسيارتها

تواصل- وكالات:
توفي المبتعث، سيد مهدي الهاشم، جراء حادث مروري مروع في أحد الطرق السريعة بمدينة بيرمنقهام في ولاية ألاباما الأمريكية.
وأوضحت شرطة ألاباما، أن الحادث وقع فجر الجمعة الماضية، وراح ضحيته 3 أشخاص، بينهم الطالب سيد مهدي الهاشم ويبلغ من العمر 21 عامًا، حسب موقع “سعوديون بأمريكا” المهتم بشؤون المبتعثين بالولايات المتحدة.
وقال متحدث الشرطة: ”إن الشرطة تلقت بلاغًا عن مخالفة إحدى السيارات من نوع تويوتا كامري، تقودها امرأة، بالسير في الاتجاه المعاكس بالطريق السريع؛ لتصطدم بسيارة شيفروليه سيلفرادو، كان الطالب أحد ركابها، وتوفي في الموقع”.
التعليق
لا اله الا الله
لا حول ولا قوة الا بالله