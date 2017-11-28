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أمريكية متهورة تقتل مبتعثًا سعوديًا بسيارتها
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تواصل- وكالات:

توفي المبتعث، سيد مهدي الهاشم، جراء حادث مروري مروع في أحد الطرق السريعة بمدينة بيرمنقهام في ولاية ألاباما الأمريكية.

وأوضحت شرطة ألاباما، أن الحادث وقع فجر الجمعة الماضية، وراح ضحيته 3 أشخاص، بينهم الطالب سيد مهدي الهاشم ويبلغ من العمر 21 عامًا، حسب موقع “سعوديون بأمريكا” المهتم بشؤون المبتعثين بالولايات المتحدة.

وقال متحدث الشرطة: ”إن الشرطة تلقت بلاغًا عن مخالفة إحدى السيارات من نوع تويوتا كامري، تقودها امرأة، بالسير في الاتجاه المعاكس بالطريق السريع؛ لتصطدم بسيارة شيفروليه سيلفرادو، كان الطالب أحد ركابها، وتوفي في الموقع”.

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