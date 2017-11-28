بسبب بركان.. إندونيسيا تغلق مطار بالي لليوم الثاني على التوالي

تواصل – واس:

مددت السلطات الإندونيسية اليوم إغلاق المطار الدولي في جزيرة بالي لليوم الثاني على التوالي بسبب الرماد المنبعث من بركان جبل أجونج.

وأفاد المتحدث باسم المطار ارى اهسانوروهيم، بأن مطار نجورا راي الدولي سيغلق لمدة 24 ساعة أخرى، بسبب تأثير الرماد المتصاعد من بركان جبل أجونج.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث سوتوبو نوجروهو إن المطار الدولي في جزيرة لومبوك القريبة أعيد فتحه اليوم بعد إغلاقه يوم الأحد بعد أن جنح الرماد المتدفق من البركان نحو المنطقة.

ورفعت السلطات في إندونيسيا أمس الاثنين مستوى التحذير من البركان إلى أعلى مستوى بعد سلسلة من الانفجارات، كما أمرت بإجلاء ما يقرب من 100 ألف شخص من المنطقة المحيطة من جبل أجونج.