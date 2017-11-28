لجنة مهرجان «الحمضيات 2» تفتح باب حجز الأجنحة

تواصل- فريق التحرير:

واصلت لجنة مهرجان الحمضيات الثاني في محافظة الحريق اجتماعاتها حيث عقد، صباح اليوم الاثنين، اجتماعاً برئاسة محافظ الحريق، محمد بن عبدالعزيز الثاقب، وبحضور مندوب الغرفة التجارية بالرياض وأعضاء اللجنة بمقر المحافظة؛ لمناقشة العديد من النقاط المتعلقة بالمهرجان.

من جهة أخرى أعلنت لجنة مهرجان الحمضيات الثاني في محافظة الحريق لمنتجي الحمضيات في محافظة الحريق والمراكز التابعة لها وأصحاب التمور والعسل التقدم لفرع الزراعة بمحافظة الحريق لحجز أجنحة داخل المهرجان علماً أن قيمة الجناح الواحد ألف ريال فقط تودع بحساب الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض رقم ( 309608010001863)، وأن أخر موعد للحجز 19 / 3 / 1439هـ.