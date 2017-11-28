خطأ في محاولة إنقاص الوزن يؤدي إلى «السكري»

تواصل- وكالات:

تشير تقارير طبية إلى أن تخطي الوجبات من عوامل الإصابة بالسكري في سن مبكر، كما يؤدي إلى نقص المغذيات الصحية، وزيادة الوزن.

ويقع في خطأ تخطي الوجبات من يحاولون إنقاص الوزن، لكن عندما يصبح إهمال أحد الوجبات وخاصة الإفطار عادة متكرّرة يؤدي ذلك إلى تناول وجبات أكبر وارتفاع نسبة السكر بالدم بشكل مفاجئ، وزيادة إفراز البنكرياس للأنسولين.

وبشكل أوضح، عندما يتخطى الإنسان وجبة ترسل الدماغ إشارات لخلايا الجسم لتبطئ عملية التمثيل الغذائي أو حرق الدهون، ويتم خفض مستوى السكر بالجسم، وهو ما يؤدي إلى عدم ضبط الشهية خلال الوجبة التالية.

ويترتب على ذلك ارتفاع كبير في نسبة السكر مع تناول الوجبة التالية، ومعها زيادة إفراز الأنسولين، وينتج عن ذلك عدم انضباط نسبة السكر وتأرجح نسبة الأنسولين في الجسم بشكل كبير.

لذا، تحث التوصيات الغذائية الصحية على تناول وجبات غذائية معتدلة الحجم، وعدم تخطي الوجبات الرئيسية وخاصة وجبة الإفطار التي تعتبر ركلة البداية الصحيحة لعملية التمثيل الغذائي.