الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة
أقرا الخبر
شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)
أقرا الخبر
تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

ترشيحاتنا

تفاصيل جديدة بحادثة «أبو ساطور»: التحرش بالطفلين بدأ في التموينات

تفاصيل جديدة بحادثة «أبو ساطور»: التحرش بالطفلين بدأ في التموينات

أمريكية متهورة تقتل مبتعثًا سعوديًا بسيارتها

أمريكية متهورة تقتل مبتعثًا سعوديًا بسيارتها

وزير التعليم: «الخير جاي»

وزير التعليم: «الخير جاي»

بي بي سي: موقوف بـ«ريتز كارلتون» طلب حضور «مدلكته الخاصة»

بي بي سي: موقوف بـ«ريتز كارلتون» طلب حضور «مدلكته الخاصة»

حل سريع لمشكلة البلوتوث في «آي أو إس 11»

حل سريع لمشكلة البلوتوث في «آي أو إس 11»
0

 

تواصل – وكالات:

مع قيام شركة أبل بإطلاق نظام تشغيل الأجهزة المحمولة “آي أو إس 11” لم يعد بإمكان المستخدم إيقاف تقنية البلوتوث وشبكة WLAN اللاسلكية عن طريق مركز التحكم، بل يتعين على المستخدم استدعاء قائمة الإعدادات من أجل إيقاف الوظائف اللاسلكية.

وللتغلب على هذه المشكلة يمكن اللجوء إلى وظيفة “تاتش ثري دي”، والمتوفرة منذ إصدار هاتف “آي فون 6 إس”، لإيقاف هذه الوظائف، وذلك بالنقر بقوة على أيقونة الإعدادات على الشاشة الرئيسية، وبالتالي يتمكن المستخدم من الوصول إلى الخيارات المعنية مباشرة، وتجنب الكثير من النقرات المملة في القائمة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«آبل» تستعد لإطلاق أرخص هاتف «آيفون»

«آبل» تستعد لإطلاق أرخص هاتف «آيفون»

تقني يوضح الهدف من محاولات اختراق هواتف «آيفون».. ويقترح الحل

تقني يوضح الهدف من محاولات اختراق هواتف «آيفون».. ويقترح الحل

4 نصائح مهمة تساعد في إفراغ مساحة بذاكرة هواتف «آيفون»

4 نصائح مهمة تساعد في إفراغ مساحة بذاكرة هواتف «آيفون»

حل مؤقت لمشكلة حرف «i» في لوحة مفاتيح «آيفون»

حل مؤقت لمشكلة حرف «i» في لوحة مفاتيح «آيفون»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

زخات مطرية
مقالات

زخات مطرية

المزيد
متوسطة المعتصم والنموذج الإنساني
تدوينات حرة

متوسطة المعتصم والنموذج الإنساني

المزيد
المخترعة خلود العباسي الفائزة بجائزة فاطمة المبارك لـ«تواصل»: جدتي أكبر داعم لي
تقارير وحوارات

المخترعة خلود العباسي الفائزة بجائزة فاطمة المبارك لـ«تواصل»: جدتي أكبر داعم لي

المزيد
«لؤي الشريف» يتراجع عن مزاعمه حول اليهود والقدس.. و«عامري» يكشف الحقيقة (فيديو)
الفيديو

«لؤي الشريف» يتراجع عن مزاعمه حول اليهود والقدس.. و«عامري» يكشف الحقيقة (فيديو)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>