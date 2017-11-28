حل سريع لمشكلة البلوتوث في «آي أو إس 11»

مع قيام شركة أبل بإطلاق نظام تشغيل الأجهزة المحمولة “آي أو إس 11” لم يعد بإمكان المستخدم إيقاف تقنية البلوتوث وشبكة WLAN اللاسلكية عن طريق مركز التحكم، بل يتعين على المستخدم استدعاء قائمة الإعدادات من أجل إيقاف الوظائف اللاسلكية.

وللتغلب على هذه المشكلة يمكن اللجوء إلى وظيفة “تاتش ثري دي”، والمتوفرة منذ إصدار هاتف “آي فون 6 إس”، لإيقاف هذه الوظائف، وذلك بالنقر بقوة على أيقونة الإعدادات على الشاشة الرئيسية، وبالتالي يتمكن المستخدم من الوصول إلى الخيارات المعنية مباشرة، وتجنب الكثير من النقرات المملة في القائمة.