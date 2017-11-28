مدير «عمل جازان» لمفصولي الصناعات الأساسية: افتحوا «أكشاكا»

تواصل- جازان:

فوجئ عشرات من موظفي مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ممن أنهيت عقودهم بردة فعل مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المهندس أحمد بن محمد القنفذي حول قضيتهم، إذ نصحهم بفتح أكشاك على الكورنيش الشمالي لمدينة جازان.

وقال مدير مكتب العمل في جازان، خلال لقائه الموظفين المفصولين، الإثنين، في مقطع صوتي، لأحد الشباب في الاجتماع هدد بالحديث عن قضيتهم في وسائل الإعلام، “أنا لست خائفًا من الإعلام ولدى الوزارة متحدث باسمها، والإعلام لا يهمني، وبالطقاق”، وفقا لـ”عكاظ”.

وأكد أحد الشباب المشاركين في الاجتماع، أنهم لم يخرجوا بنتيجة مجدية من اللقاء باستثناء اعتراف مدير مكتب العمل بمعاناتهم، وتأكيده على أن فصل هذا العدد الكبير يضر بالأهالي في المنطقة بسبب عدم وجود شركات كبرى تحوي أبناءها.