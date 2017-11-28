مصادر: 2400 حالة بتر ساق بسبب الحوادث.. منها 647 امرأة

تواصل – الرياض:

قالت مصادر في وزارة الصحة، إن عدد النساء اللاتي بترت سيقانهن بسبب الحوادث، المرورية 647 مرأة في مقابل 1807 من الذكور.

وطبقًا للمصادر بوزارة الصحة، فإن مراكز التأهيل الطبي الشامل في المناطق، تعامل مع 2680 حالة من مبتوري السيقان، بسبب الحوداث المرورية من الذكور والإناث، منها 1807 من الذكور، و647 من الإناث، وأن تلك الحالات راجعت المراكز، بعد أن تم تركيب أطراف تعويضية لها «صناعية»، وأن مبتوري الأعضاء يراجعون تلك المراكز لتدريبهم على الطرف الصناعي التعويضي الذي تم تركيبه لهم.

وكانت مقيمة في العقد الرابع، تعرضت لحادث مروري، وفي حالة خطرة، نقلت لمستشفى الملك فهد بجدة أمس، وتقرر على الفور إدخالها قسم جراحة العظام لإجراء جراحة لإنقاذ ساقها المصابة، التي تعاني من فقدان بالجلد وكسر مفتت في عظمة العرقوب، وقطع هرسي في وتر العرقوب للقدم والكاحل.

واستطاع الفريق الطبي، برئاسة استشاري جراحة العظام الدكتور عبدالله العصيمي، معالجة حالة الكسر وإصلاح الوتر، وتدخل فريق جراحة التجميل لتغطية الفقد الجلدي والوتر والعظام المكشوفة بشريحة جلدية من الساق نفسها، وأصبحت حالة المصابة مستقرة -ولله الحمد- بعد نجاح جراحتها، وحذر “العصيمي” قائدي المركبات من عدم اتباع قواعد المرور، وطالب بتجنب السرعات العالية، خصوصا داخل المدن.