تمكين أطباء وممرضي «الصحية» من دخول المدارس

تواصل – الرياض:

وجه نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، بتمكين طبيب وممرض المركز الصحي الذي تتبع له المدرسة من الدخول إلى المدرسة أثناء وقت الدوام الرسمي بعد إبراز بطاقة العمل وخطاب إدارة المركز الصحي الموجه إلى المدرسة يتضمن السماح للطبيب والممرض بالدخول.

كما تضمن توجيه العاصمي، تمكين الفرق الطبية الوقائية من الدخول إلى المدرسة بعد التنسيق مع إدارتي التعليم والشؤون الصحية بوزارة الصحة، وكذلك السماح لفرق الهلال الأحمر السعودي بالدخول للمدرسة في حالة الطوارئ

ويتضمن عمل طبيب وممرض المركز الصحي تنفيذ البرامج الصحية المدرسية والوقائية بالتعاون مع المرشد الصحي بالمدرسة.