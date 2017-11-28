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رئيس أرامكو: اتفاق شراكة لتحويل النفط الخام إلى كيماويات بتكلفة 20 مليار دولار

رئيس أرامكو: اتفاق شراكة لتحويل النفط الخام إلى كيماويات بتكلفة 20 مليار دولار
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تواصل – الظهران

كشف الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر عن اتفاق الشركة على المشاركة في مشروع لتحويل النفط الخام إلى كيماويات بتكلفة 20 مليار دولار.

جاء ذلك على هامش توقيع أرامكو والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) مذكرة تفاهم  لإقامة مجمع لإنتاج البتروكيماويات في المملكة ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله في عام 2025.

وقال أمين الناصر في مقابلة مع رويترز عقب التوقيع “إنها نقطة بداية، وستكون هناك (مشروعات) أخرى في المستقبل مع تطوير تقنياتنا لتحويل كميات أكبر من الخام إلى كيماويات”. وتابع “ننظر للكيماويات بوصفها سوقا جذابة جدا للتنويع”.

وسيعالج المشروع حوالي 400 ألف برميل يوميا من النفط العربي الخفيف لإنتاج نحو تسعة ملايين طن من الكيماويات والزيوت الأساسية كل عام بالإضافة إلى 200 ألف برميل في اليوم من وقود الديزل للاستهلاك المحلي.

وذكر الناصر أن أرامكو ستبدأ قريبا في استخدام تقنيات قد تؤدي لتحويل ما بين 70 و80 بالمئة من الخام المخصص للمشروع إلي كيماويات مع اتجاه الطلب على البتروكيماويات للنمو بوتيرة أسرع من الخام.

وقال الناصر “في الوقت الحالي يستخدم خامنا في الأساس أو في معظمه في قطاع النقل يليه الطيران والشحن وقطاعات أخرى”.

وأضاف “الطلب في قطاع البتروكيماويات يعادل مثلي نظيره في قطاع النقل لذا من المهم جدا لنا من ناحية الاستراتيجية أن ندرس قطاعات أخرى ونعظم قيمة مواردنا مثلا بتحويل الخام إلى كيماويات مباشرة”.

وردا على سؤال عما إذا كان التوسع في البتروكيماويات واستخدام كميات أكبر من النفط يتطلب من أرامكو أن ترفع طاقتها الإنتاجية فوق المستوى الحالي البالغ 12 مليون برميل يوميا أجاب الناصر قائلا “لا نرى حاجة لتجاوز هذا (المستوى) لأن لدينا طاقة كبيرة غير مستغلة تستوعب هذا المشروع وغيره”.

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