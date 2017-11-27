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توقعات بسحب رعدية ممطرة على 7 مناطق

توقعات بسحب رعدية ممطرة على 7 مناطق
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق (الدوادمي، والقصيم، والشرقية، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة) مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط و جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-38 كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج , فيما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج .

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