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وزير التعليم: «الخير جاي»

وزير التعليم: «الخير جاي»
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تواصل – الرياض:

كشف الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم حقيقة البدلات التي يتم تقديمها لرواد النشاط والقيادات المدرسية، موضحًا أنه حتى الآن لم يتم اعتماد أي بدلات لرواد النشاط الطلابي، والقيادات المدرسية.

وأكد “العيسى” أن ما تقدمه الوزارة عبارة عن تحفيزات تساعد المدارس في توفير ميزانيات للنشاط الطلابي. ووعد بأن هناك أخبار سارة قائلاُ «الخير جاي إن شاء الله»، طبقاٌ لـ “عكاظ”.

ونفى “العيسى” إمكانية إعادة النظر في التقويم المدرسي، وقال : «التقويم الدراسي صدر بكل تفاصيله ولم يطرأ عليه أي جديد».

ووعد وزير التعليم بالنظر في أهالي منطقة نجران، حول القصور الحاد في النقل المدرسي والعجز في عدد المعلمين وتكدس طلاب الفصول بمدارس التوأمة.

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