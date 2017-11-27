وافد «بريطاني» يُعلن إسلامه في «دعوي الروضة» بالرياض

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أعلن وافد بريطاني يدعى أليكس -يعمل بوزارة التربية والتعليم- إسلامه أمس بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالروضة، وغير اسمه لعيسى تيمناً بنبي الله عيسى عليه السلام.

عيسى أعلن إسلامه ونطق الشهادتين وصلى أول صلاة له في حياته بالمكتب الذي جاء إليه لتعلم قراءة القرآن الكريم باللغة العربية، وقال ‘‘إنه سعيد بالإسلام الذي هو الدين الحق والصحيح‘‘.

وأبدى عيسى، شكره للدعاة بمكتب الدعوة بالروضة على الدور الكبير الذي قاموا به تجاهه في التعريف بالإسلام وشرحهم العقيدة الصحيحة له، مؤكدا إنه الآن أكثر حرصاً على تعلم دين الإسلام ولغة القران.

الجدير بالذكر، أن المكتب يسلم عن طريقه يومياً “20” شخصاً، وتسلم تلك الأعداد عن طريق قسم الجاليات، والقسم النسائي وكذلك عن طريق موقع دين الإسلام (www.IslamReligion.com ) وهو موقع متخصص في تعريف غير المسلمين بالإسلام بعشر لغات.