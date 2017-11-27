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ميناء الجبيل يستقبل أكبر سفينة حاويات في تاريخه (صور)

ميناء الجبيل يستقبل أكبر سفينة حاويات في تاريخه (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

استقبل ميناء الجبيل التجاري يوم الجمعة الماضي، ولأول مرة منذ إنشائه أكبر سفينــة حاويات عملاقة من الجيل السادس (TAURUS) حيث يبلغ طولها 369م وتتسع لـ (14,354) حاوية قياسية.

وأوضح مدير عام ميناء الجبيل التجاري الكابتن فهد بن أحمد العامر أن استقبال الميناء لهذه السفينة يؤكد جاهزيته لاستقبال سفن الحاويات العملاقة وذلك لما تقوم به إدارة الميناء والجهات الحكومية العاملة بالميناء والقطاع الخاص من بذل كافة الجهود لتشجيع الخطوط الملاحية لاستخدام الميناء وتحقيق الاستفادة من تجهيزات محطة الحاويات.

وأضاف أن الميناء حقق زيادة في إعداد الحاويات المناولة بنسبة 29% خلال (10) أشهر من عام 2017م مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، إذ ناول ( 552.714 ) حاوية قياسية مقابل ( 374.450 ) حاوية.

يذكر أن السفينة تتبع سادس أكبر خط ملاحي لنقل الحاويات في العالم “Evergreen line” الذي يتخذ من جمهورية تايوان مقراً له، ويقوم بتشغيل أكثر من 192 سفينة حاويات حول العالم تربط الشرق الأقصى مع أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.

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