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«التجارة»: «رفض استبدال السلعة» أبرز البلاغات ضد شركات البيع عبر الإنترنت
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة التجارة والاستثمار، أن هناك 4 أنواع من الشكاوي تردها باستمرار ضد المتاجر الإلكترونية على شبكة الإنترنت.

وقال عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي باسم الوزارة -في تغريدة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مساء أمس الاثنين، إن أبرز 4 بلاغات واردة لوزارة التجارة، ضد المتاجر الإلكترونية، تتضمن عدم الاسترجاع أو استبدال السلعة المباعة، وعدم صحة الإعلان عن السلعة.

وأضاف أن الشكوى التي ترد في المرتبة الثالثة، تتمثل في تأخر تسليم المنتجات لمشتريها، أما الشكوى الرابعة فهي خاصة بتقليد العلامات التجارية للسلع، وبيعها باعتبارها أصلية.

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