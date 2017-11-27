«التجارة»: «رفض استبدال السلعة» أبرز البلاغات ضد شركات البيع عبر الإنترنت

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة التجارة والاستثمار، أن هناك 4 أنواع من الشكاوي تردها باستمرار ضد المتاجر الإلكترونية على شبكة الإنترنت.

وقال عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي باسم الوزارة -في تغريدة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مساء أمس الاثنين، إن أبرز 4 بلاغات واردة لوزارة التجارة، ضد المتاجر الإلكترونية، تتضمن عدم الاسترجاع أو استبدال السلعة المباعة، وعدم صحة الإعلان عن السلعة.