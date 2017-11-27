دراسة: إهدار 8 ملايين وجبة بقيمة 70 مليون ريال يومياً في المملكة

من جهتها، قالت نورة السيف، الرئيس التنفيذي لـ”خيرات”، إن آخر دراسة أسفرت عن أن المملكة تهدر يوميا 8 ملايين وجبة بقيمة 70 مليون ريال، موضحة أن الإحصائيات تؤكد أن 90% من السعوديين يرمون الوجبات المتبقية يومياً.

وعن الحلول لمواجهة هذه المشكلة، لفتت السيف إلى أنه “بالتدوير والتبريد والتجفيف نحفظ النعمة ونوزع أواني خاصة على المطاعم لحفظ الطعام” ، مضيفة:” أقمنا أكثر من ٢٣ ورشة عمل تثقيفية في المدارس والجامعات، استفاد منها أكثر من ٢٣٠٠ طالب وطالبة”.

وتابعت: “نخطط لحفظ ما لا يقل عن مليوني وجبة، وإطعام أكثر من ٣٠٠ ألف مستفيد”. من ناحيته، قال سليمان الخطيب، مدير الإدارة العامة للثروة النباتية بوزارة البيئة والمياه والزراعة إن ما يعاد تدويره من فاقد الطعام قليل جدا من نسبة الأطعمة المهدرة.