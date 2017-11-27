دراسة: إهدار 8 ملايين وجبة بقيمة 70 مليون ريال يومياً في المملكة

تواصل – فريق التحرير:
“المملكة تهدر يوميا 8 ملايين وجبة بقيمة 70 مليون ريال، و90% من المواطنين يرمون الوجبات المتبقية يومياً”، ما سبق كانت نتيجة دراسة حديثة مدعمة بإحصائيات قال مهتمون بملف “حفظ النعمة” في المملكة إنها تحوي أرقاما مزعجة تستوجب التحرك بشكل أكثر فاعلية لإنهاء مشكلة الهدر الغذائي في البلاد.
وخلال استضافته ببرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، مساء الاثنين قال عبدالمحسن البابطين، المتحدث الإعلامي لجمعية “خيرات” لحفظ النعمة، إنهم يعملون بشكل رسمي تحت مظلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويبلغ إجمالي فريق عمل الجمعية ٤٥ فرداً، ما بين إداريين ومتطوعين” ، مشيرا إلى أنها تتعاون مع الجمعيات الخيرية في دعم الأسر المحتاجة وتستقبل المستفيدين في مقر الجمعية.
من جهتها، قالت نورة السيف، الرئيس التنفيذي لـ”خيرات”، إن آخر دراسة أسفرت عن أن المملكة تهدر يوميا 8 ملايين وجبة بقيمة 70 مليون ريال، موضحة أن الإحصائيات تؤكد أن 90% من السعوديين يرمون الوجبات المتبقية يومياً.
وعن الحلول لمواجهة هذه المشكلة، لفتت السيف إلى أنه “بالتدوير والتبريد والتجفيف نحفظ النعمة ونوزع أواني خاصة على المطاعم لحفظ الطعام” ، مضيفة:” أقمنا أكثر من ٢٣ ورشة عمل تثقيفية في المدارس والجامعات، استفاد منها أكثر من ٢٣٠٠ طالب وطالبة”.
وتابعت: “نخطط لحفظ ما لا يقل عن مليوني وجبة، وإطعام أكثر من ٣٠٠ ألف مستفيد”. من ناحيته، قال سليمان الخطيب، مدير الإدارة العامة للثروة النباتية بوزارة البيئة والمياه والزراعة إن ما يعاد تدويره من فاقد الطعام قليل جدا من نسبة الأطعمة المهدرة.