متوسطة المعتصم والنموذج الإنساني

نوره الرشيد

‏في وسط مدينة الرياض في حي الفاخرية في ذلك المبنى المدرسي القديم الذي تجاوز عمره الأربعة عقود استمتع كثيرٌ من أبنائنا من ذوي الإعاقة الحركية بالتعلم مع أقرانهم ‏الأصحاء في متوسطة المعتصم . لم يكن قبولهم في تلك المدرسة لتعميمٍ ‏صدر من إدارة التعليم … إنما لأمرٍ ‏صادرٍ من قائد تلك المدرسة ولإحساس إنساني نبع من قلبه الذي يفيض رحمة وإنصافا . ‏وهو الأستاذ الفاضل منصور الشلهوب ؛ فتح أبواب المدرسة لهم استقبلهم وأولياء أمورهم بكل حفاوةٍ وترحيب، سهّل لهم السبل و ذلل لهم الصعوبات وبكل مرونة ‏أوجد لهم تعليما يناسب إمكانياتهم ونفسياتهم وشجّع كل من يعمل في تلك المدرسة على الرفق بهم و دعمهم .

‏استشعر القائمون على تلك المدرسة عموما أوضاع أبنائنا فلم يحاسبوهم بقسوة على الغياب لأنهم يعلمون أن ‏ضعف أجسادهم و مواعيدهم الطبية كانت وراء ذلك .

‏تفهموا أن تعليم هذه الفئة لا بد أن لا يكون على حساب صحتهم ونفسيتهم … ‏فكان ديدنهم التعزيز ورفع المعنويات، تخطى أثرهم الرائع أبناءنا حتى وصلنا كأسر ترعى ذا إعاقة ؛ فهم ما بين مُطمِئنين لنا ‏و ‏مُذكرين بعظم الأجر والثواب .

‏رسموا إستراتيجية رائعة بأن يتعاملوا مع الطلاب ذوي الإعاقة كأقرانهم في الفصل ؛ من حيث مطالبتهم بالفهم والمشاركة وبذل أقصى الجهد ، بينما يتعاملون معهم بمرونة في التقييم وذلك بتنويع أساليبه ‏متجاوزين بيروقراطية الوزارة وإهمال التربية الخاصة لهذه الفئة تحديدا …

‏وكل هذا العطاء رغم أن الوزارة لم تُقر مكافأة مالية لمن يعمل مع هذه الفئة كبقية المدارس التي تضم الإعاقات الأخرى. ‏وفي إحدى مناقشات القائد مع ولي أمر طالب صرح أنهم جميعا كفريق عمل يستشعرون بركة تعاملهم مع هذه الفئة في أنفسهم وأُسرهم ، ‏ ‏فعن أي سمو في النفوس وعلو في الهمم نتحدث .

‏أكتب هذا الثناء بعد تخرج ابني من المدرسة ؛ وتقاعد قائد المدرسة المبدع منصور الشلهوب ؛ وانتقال الوكيل الإنسان عبد المحسن بن طالب ، ولكن واجب ٌعلينا وحقٌ لهم ‏أن نكتب من منطلق “لا يشكر الله من لا يشكر الناس ” شكرا من القلب لكل من عمل مع أبنائنا بهذا العطاء وهذه الإنسانية ..

“من يفعل الخير لا يعدم جوازيه

لا يذهب العرف بين الله والناس”

حٓسُن عملهم‏ فطاب أثرهم و وجب شُكرهم ، فلهم منا صادق الدعاء وجزيل الثناء .

نوره الرشيد

/ والدة طالب من ذوي الإعاقة الحركية