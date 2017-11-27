خلال فعالية طبية بالرياض.. اكتشاف إصابة 50 شخصاً بالسكري

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تواصل – فريق التحرير:

أقام مُسْتَشْفَى الإمام عبدالرحمن الفيصل فعالية للتوعية بمرض السُّكَّرِيّ، ضمن اليوم العالمي لمرض السُّكَّرِيّ، وذلك بالقصر مول بمدينة الرياض، ولمدة ثلاثة أيام، تحت شعار “لا تنتظر السُّكَّرِيّ”.

وقَالَتْ إدارة مُسْتَشْفَى الإمام عبدالرحمن الفيصل: إن الفعالية شَمِلَت جُزْءَاً توعوياً عن داء السكرى والتعريف بسبل الوقاية من ارْتِفَاع السكرى أو انخفاضه بالدم، والنمط الغذائي لمرضى السكرى وأهمية ممارسة الرياضة للوقاية من مضاعفات السكرى.

وبلغ إِجْمَالي عدد زوار المعرض 1150 شخصاً، وبِالْكَشْفِ المبكر على بعضهم، اكتشف 50 شَخْصَاً إصابتهم بداء السُّكَّرِيّ، و23 مصاباً باختلال ضغط الدم، و46 شَخْصَاً بزيادة الوزن المرضي “السمنة”.

وخلال الفعالية، تم تحويل 84 شَخْصَاً إلى المركز الصحي لداء السُّكَّرِيّ، بينما تم فحص نظر 435 شخصاً، كما بلغ عدد الذين تم تحويلهم إِلَى المراكز الصحية لضعف النظر 122 شخصاً.

وأشارت إدارة المُسْتَشْفَى إلى أنه جرى خلال الفعالية تطعيم 258 شَخْصَاً ضد الإِنْفِلْوَنْزَا.

 

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