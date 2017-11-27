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توقعات بأمطار رعدية على أجزاء من الرياض حتى صباح الغد

توقعات بأمطار رعدية على أجزاء من الرياض حتى صباح الغد
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تواصل – فريق التحرير:

نبه نظام الإِنْذَار المبكر التابع لهَيْئَة الأَرْصَاد وحماية البيئة إلى اسْتِمْرَار سقوط أَمْطَار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض وأجزاء محيطة بها.

وأَوْرَدَ النظام إِنْذَاراً حمل رقم 7 ينبه إلى توقعات باسْتِمْرَار هطول أَمْطَار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، بمنطقة الثمامة شمال الرياض، وبالتحديد في حوطة سدير – رماح، والأجزاء المجاورة لها، وتبدأ من التاسعة من مساء اليوم الاثْنَيْنِ، وحتى الواحدة من صباح الثلاثاء، مُنَوِّهَاً إلى أن المنخفض الجوي المسبب للحالة يتجه شرقاً.

أما الإِنْذَار الثَّانِي، فحمل رقم 14، ونبه إلى اسْتِمْرَار هطول أَمْطَار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، بمدينة الرياض والأجزاء المجاورة لها، وتبدأ من العاشرة من مساء اليوم الاثْنَيْنِ، تقريباً، وحتى الواحدة من صباح الثلاثاء.

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