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«بترليوم إكونوميست» الأمريكي يختار «الفالح» وزيراً للعام 2017

«بترليوم إكونوميست» الأمريكي يختار «الفالح» وزيراً للعام 2017
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تواصل – الرياض:

اختار موقع «بترليوم إكونوميست» الأمريكي المتخصص في مجال الطاقة، المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس لجائزة وزير العام.

وَأكَّدَ الموقع، أن الفالح من أكثر الشخصيات تَأْثِيرَاً في صناعة النفط، وقد قاد المفاوضات للمساعدة في إعادة التوازن لأسعار سوق النفط، كما قاد أَيْضَاً الاتفاق التاريخي بين منظمة ‘‘أوبك‘‘ وبعض منتجي النفط في العالم؛ لخفض إِنْتَاج الخام تَمْهِيدَاً لإعادة التوازن إلى الأسعار المنهارة، بِحَسَبِ ‘”عكاظ‘‘.

وكشف، أن تأثير الفالح ظهر جَلِيّاً خلال صيف 2017، عندما ساهم في خفض مستوى صادرات وإِنْتَاج النفط، وكانت هذه الخطوة من العوامل الرَئِيسِيّة التي ساعدت على وصول السحب من المخزون إلى مستويات تاريخية.

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