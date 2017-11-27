وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

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تُوفي طالب ابتدائي ووافد مصري، فيما أُصِيبَ شقيق الأول بإصابات وصفت بالخطيرة، في حادث تصادم عنيف لسيارتين على طريق مطلا بني عمرو بالنماص.

وأَوْضَحَ المتحدث باسم الهلال الأحمر بمنطقة عسير محمد الشهري أن فرق الإسعاف بسبت العلايا بَاشَرَت الحادثة وعند وصولها إلى الموقع اتضح وجود وفاة وافد مصري، بينما نقل طالبان مصابان بواسطة المواطنين إلى المستشفى، وبعد وصولهما تُوُفِّيَ أحدهما فيما لا يزال شقيقه يتلقى العلاج اللازم.

وأَفَادَ شهود عيان أن التصادم كان عنيفاً ووقع وجهاً لوجه بين السيارتين، محملين إحدى الشركات المنفذة لصيانة الطريق مسؤولية الحادث، بسبب قيامها بجمع ساري يالطريق في اتجاه واحد دون أن تفصل بين مسارات السيارات، وعلى مسافة كِيلُومِتر واحد – وفقاً لـ”عكاظ”-.

وقال أحد الشهود: “لم تضع الشركة وسائل السلامة التي تنبه السائقين؛ مما جعل كل سائق يتوقع أن مساره الخاص به هو الصحيح مما نتج عنه تصادم وجهاً لوجه”.