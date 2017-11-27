الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة
أقرا الخبر
شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)
أقرا الخبر
تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

ترشيحاتنا

بي بي سي: موقوف بـ«ريتز كارلتون» طلب حضور «مدلكته الخاصة»

بي بي سي: موقوف بـ«ريتز كارلتون» طلب حضور «مدلكته الخاصة»

متحدثاً مع وزير التعليم.. سدران: مديرات مدارس في نجران يشترين الماء على حسابهن الخاص (فيديو)

متحدثاً مع وزير التعليم.. سدران: مديرات مدارس في نجران يشترين الماء على حسابهن الخاص (فيديو)

شاهد.. ماذا قال أخطر مروِّج للخمور عندما طُلب منه أن يشرب مما صنعه؟

شاهد.. ماذا قال أخطر مروِّج للخمور عندما طُلب منه أن يشرب مما صنعه؟

«تعليم الرياض» تكشف تفاصيل الاعتداء على قائد مدرسة ونقله للمستشفى (صور)

«تعليم الرياض» تكشف تفاصيل الاعتداء على قائد مدرسة ونقله للمستشفى (صور)

جمعية «دوائي»: أدوية الكوليسترول لا تضر القلب ونحذر المرضى من إيقافها

جمعية «دوائي»: أدوية الكوليسترول لا تضر القلب ونحذر المرضى من إيقافها
0

تواصل – فريق التحرير:

نفت الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي “دوائي” الأنباء المتداولة بِشَأْنِ خطورة أدوية الكوليسترول على القلب، مُؤكّدَةً أن ذلك مخالف للممارسة المبنية على البراهين والأدلة العلاجية.

وقَالَتِ الجمعية، في بيان نشرته عبر حسابها بموقع “تويتر”: “لاحظنا مُؤخَّرَاً من خلال وسائل التواصل الاجْتِمَاعِيّ انْتِشَار الرسائل التي تشكك بتأثير أدوية الكوليسترول في تقليل احتمالية الإِصَابَة بتصلب الشرايين، والادعاء بأن أدوية الكوليسترول مضرة للقلب.

وأَضَافَ البيان أن منظمة الصحة العالمية اعتبرت أن ارْتِفَاع مستوى الكوليسترول في الدم هو أحد أهم عوامل الخطورة المصاحبة للإِصَابَة بأمراض القلب، ومنها تصلب الشرايين.

وأكدت الجمعية أن أدوية تقليل الكوليسترول لم يثبت وجود آثار جانبية سلبية لها على القلب، وَفْقَاً للممارسات العملية والبراهين العلاجية.

وحذرت الجمعية، في بيانها، من التوقف إطلاقاً عن استخدام أدوية الكوليسترول المصروفة للمريض، وَفْقَاً لهذه الادعاءات، إلا بعد اسْتشَارة الطبيب، مُؤكّدَةً أن التوقف المفاجئ عن تناول تلك الأدوية قد يشكل ضرراً بالغاً على المريض.

وطَالَبَت الجمعية أَيْضَاً باتباع تعليمات الصيدلي وسؤاله عن الأعراض الجانبية الممكنة، وموانع الاستخدام، وكذلك قراءة النشرة الدَّاخِلِيَّة للدواء.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«تعليم الطائف» تنفي تعليق الدراسة غداً

«تعليم الطائف» تنفي تعليق الدراسة غداً

«التواصل العدلي» يكشف حقيقة عدم حبس من يقل دينه عن مليون ريال

«التواصل العدلي» يكشف حقيقة عدم حبس من يقل دينه عن مليون ريال

هيئة المساحة الجيولوجية تنفي شائعة تعرض الخليج لـ«زلزال مُدمر» قريباً

هيئة المساحة الجيولوجية تنفي شائعة تعرض الخليج لـ«زلزال مُدمر» قريباً

6 عادات تحافظ على صحة «القلب»

6 عادات تحافظ على صحة «القلب»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

المخترعة خلود العباسي الفائزة بجائزة فاطمة المبارك لـ«تواصل»: جدتي أكبر داعم لي
تقارير وحوارات

المخترعة خلود العباسي الفائزة بجائزة فاطمة المبارك لـ«تواصل»: جدتي أكبر داعم لي

المزيد
«لؤي الشريف» يتراجع عن مزاعمه حول اليهود والقدس.. و«عامري» يكشف الحقيقة (فيديو)
الفيديو

«لؤي الشريف» يتراجع عن مزاعمه حول اليهود والقدس.. و«عامري» يكشف الحقيقة (فيديو)

المزيد
كيف تدخر من راتبك.. مواطنون يحكون تجاربهم
تقارير وحوارات

كيف تدخر من راتبك.. مواطنون يحكون تجاربهم

المزيد
الصراع والتدافع في بحر الحياة
مقالات

الصراع والتدافع في بحر الحياة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>