جمعية «دوائي»: أدوية الكوليسترول لا تضر القلب ونحذر المرضى من إيقافها

تواصل – فريق التحرير:

نفت الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي “دوائي” الأنباء المتداولة بِشَأْنِ خطورة أدوية الكوليسترول على القلب، مُؤكّدَةً أن ذلك مخالف للممارسة المبنية على البراهين والأدلة العلاجية.

وقَالَتِ الجمعية، في بيان نشرته عبر حسابها بموقع “تويتر”: “لاحظنا مُؤخَّرَاً من خلال وسائل التواصل الاجْتِمَاعِيّ انْتِشَار الرسائل التي تشكك بتأثير أدوية الكوليسترول في تقليل احتمالية الإِصَابَة بتصلب الشرايين، والادعاء بأن أدوية الكوليسترول مضرة للقلب.

وأَضَافَ البيان أن منظمة الصحة العالمية اعتبرت أن ارْتِفَاع مستوى الكوليسترول في الدم هو أحد أهم عوامل الخطورة المصاحبة للإِصَابَة بأمراض القلب، ومنها تصلب الشرايين.

وأكدت الجمعية أن أدوية تقليل الكوليسترول لم يثبت وجود آثار جانبية سلبية لها على القلب، وَفْقَاً للممارسات العملية والبراهين العلاجية.

وحذرت الجمعية، في بيانها، من التوقف إطلاقاً عن استخدام أدوية الكوليسترول المصروفة للمريض، وَفْقَاً لهذه الادعاءات، إلا بعد اسْتشَارة الطبيب، مُؤكّدَةً أن التوقف المفاجئ عن تناول تلك الأدوية قد يشكل ضرراً بالغاً على المريض.

وطَالَبَت الجمعية أَيْضَاً باتباع تعليمات الصيدلي وسؤاله عن الأعراض الجانبية الممكنة، وموانع الاستخدام، وكذلك قراءة النشرة الدَّاخِلِيَّة للدواء.