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مركز دبي يمنح الراحل «السبيعي» جائزة الإنجاز مدى الحياة لعام 2017م

مركز دبي يمنح الراحل «السبيعي» جائزة الإنجاز مدى الحياة لعام 2017م
ابراهيم السبيعي متسلما الجائزة من ولي عهد دبي
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تواصل – فريق التحرير:

منح مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي جائزة الإنجاز مدى الحياة لعام 2017م لرجل الأَعْمَال السعودي المعروف محمد بن إبراهيم السبيعي – رَحِمَهُ اللَّهُ – عرفاناً بجهوده وإسهاماته الخيرة والريادية في تأسيس ودعم مبادرات الاقتصاد الإسلامي على مدار ثمانية عقود متتالية.

وسلم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، جائزة الإنجاز مدى الحياة للشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السبيعي رئيس مجلس إدارة شركة ماسك، وذلك في الحفل السنوي الذي أقيم بفندق الريتز كارلتون ظهر الاثْنَيْنِ.

وعبر الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السبيعي عن سعادته واعْتِزَازه بنيل والده الشيخ محمد بن إبراهيم السبيعي رَحِمَهُ اللَّهُ جائزة الإنجاز مدى الحياة التي يقدمها مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي سنوياً للشخصيات الإِنْسَانية المعطاءة.

وقال: ‘‘أعبر باسمي وباسم إخواني وأخواتي أبناء محمد بن إبراهيم السبيعي – رَحِمَهُ اللَّهُ – عن عظيم شكرنا وتقديرنا وامْتِنَانا لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، على تفضله وتشريفه بالحضور والمشاركة والرعاية لهذه الأمسية الكريمة، كما أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامْتِنَان، للسادة القائمين على مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، على حُسن الرعاية والتنظيم لِهَذَا الحدث الاقتصادي المهيب، حيث استطاعوا خلال خمس سنوات فقط وتحديداً مُنْذُ إِطْلَاق الجائزة عام 2013، استطاعوا أن يجعلوا هذا التجمع من التجمعات الاقتصادية البارزة عَالَمِيّاً، في مجال الصيرفة الإسلامية، وتمكنوا ببرامجهم ومبادراتهم المميزة من الإسهام في تحقيق رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بجعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي”.

وأَضَافَ إبراهيم السبيعي، الذي تسلم الجائزة من راعي الحفل حضرة صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، أننا نشعر في المملكة دَوْمَاً أن إخواننا في دولة الإِمَارَات العَرَبِيّة المتحدة هم أهل لنا، وإننا نلمُس مُنْذُ عقود امتزاج الرؤية السعودية والإِمَارَاتية على مستوى القيادات السياسية، والنخب التِجَارِيّة، وباتت اليوم علاقة الشعبين السعودي والإِمَارَاتي مضرب المثل في الأخوة والتفاني ووحدة المصير.

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