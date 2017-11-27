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«التعليم»: تمكين أطباء وممرضي المراكز الصحية من دخول المدارس بشروط

«التعليم»: تمكين أطباء وممرضي المراكز الصحية من دخول المدارس بشروط
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تواصل – فريق التحرير:

وجه نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصي، إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات بتمكين طبيب وممرض المركز الصحي الذي تتبع له المدرسة من الدخول إلى المدرسة أثناء وقت الدوام الرسمي، بعد إبراز بطاقة العمل وخطاب من إدارة المركز الصحي موجه إلى المدرسة يتضمن السماح للطبيب والممرض بالدخول إلى المدرسة.

كما تضمن التوجيه تمكين الفرق الطبية الوِقَائِيّة من الدخول إلى المدرسة، بعد التنسيق مع إدارة التعليم وإدارة الشؤون الصحية بوزارة الصحة في ذلك، وكذلك السماح لفرق الهلال الأحمر السعودي بالدخول للمدرسة في حالة الطوارئ، وَفْقَاً لـ”عكاظ”.

ويشمل عمل طبيب وممرض المركز الصحي تنفيذ البرامج الصحية المدرسية والوِقَائِيّة، بالتعاون مع المرشد الصحي بالمدرسة.

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