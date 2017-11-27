للشركات الزراعية.. «البيئة» تفتح باب التقدم لاستيراد «النترات الصلبة»

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن فتح باب التقديم للشركات والمؤسسات الزراعية “المحلية فقط”، والراغبة في أن تكون ضمن المؤسسات أو الشركات الأربع المرخص لها باستيراد مادة (النترات في هيئتها الصلبة)، وذلك حسب تنظيم مجلس الوزراء رقم (133)، وتاريخ 13/4/1438هـ.

وبينت الوزارة أن على الشركات والمؤسسات الزراعية الراغبة في التقديم للحصول على هذا الترخيص إرفاق المستندات التالية:

1- أن تكون المنشأة ملكيتها سعودية بنسبة (100%).

2- إرفاق السجل التجاري، مضافاً إليه نشاط الأسمدة.

3- بيان عدد الفروع التابعة للمنشأة ومواقعها.

4- بيان عدد المستودعات المصرحة من الدفاع المدني التابعة للمنشأة.

5- توضيح الشركات التي سيتم استيراد مادة النترات الصلبة منها وذكر اسم الدولة.

6- التعهد بالتقيد بتعليمات وزارة الداخلية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وأن يتم البيع على المزارعين مباشرة (بدون وسيط)، بعد أخذ التصريح من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

كما بينت الوزارة أن طريقة التقدم للحصول على هذا الترخيص ستكون عن طريق إرسال البيانات المطلوبة على البريد الإلكتروني: E20920@moa.gov.sa، وكذلك تقديم نسخة أخرى (ورقية) إلى إدارة الخدمات النباتية بالوزارة، مؤكدة أن آخر موعد لتلقي الطلبات هو 1439/3/30هـ، الموافق 2017/11/18م.