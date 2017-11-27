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«حماية المستهلك» تقدم 5 نصائح عند شراء سلعة بالتقسيط

«حماية المستهلك» تقدم 5 نصائح عند شراء سلعة بالتقسيط
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تواصل – فريق التحرير:

في إطار سلسلة «تعرف على حقك» أَطْلَقَت جمعية حماية المستهلك 5 نصائح للمستهلكين عند إقدامهم على شراء سلعة بالتقسيط، جاءت كالتالي:

1 – تأكد من أن الشركة أو المؤسسة مرخصة من قبل وزارة التجارة والاسْتِثْمَار.

2 – احتفظ بنسخة أصلية من عقد التقسيط.

3 – يوضح في العقد وصف كامل للسلعة، ومقدار الثمن، والدفعة المقدمة، والمبلغ المتبقي، ومبالغ الدفعات، وعددها، وأوقاتها، وشروط الوفاء بالثمن، وأي بيانات، أو شروط يتم الاتفاق عليها.

4 – لا يجوز للبائع المطالبة بفسخ العقد فِي حَالِ كان المشتري ملتزماً بدفع الأقساط، وتأخر عن دفع قسط واحد.

5 – لا يجوز للبائع تقاضي مصروفات إِضَافِيَّة كتوصيل المنتج للمشتري إذا كان في نفس المنطقة.

 

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