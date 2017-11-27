عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

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ضبطت فرق الرقابة الصحية التابعة لأمانة منطقة عسير مخالفات صحية وفنية داخل أحد المحلات التجارية التابعة للأسر المنتجة، ومصنعاً للحلويات، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.

جاء ذلك خلال جولة رقابية دورية لفرق الأمانة بأسواق المنطقة. وأوضح مدير الرقابة الصحية بالأمانة المهندس أحمد أبو عابد أن أبرز التجاوزات المضبوطة تتعلق بعدم وجود شهادات صحية، وتدني مستوى النظافة للعمالة، وسوء النقل والتخزين للمواد الغذائية، وحفظها بدرجات حرارة تؤثر على صلاحية استهلاكها، وعرض مواد غذائية مجهولة المصدر، وعدم الالتزام بالزي الموحد، ومساعدة العمالة على الهرب فور وصول الفرق التفتيشية.

وشدد أبو عابد على دور المواطن والمقيم بالتعاون مع الجهات المختصة، والإبلاغ عن المخالفات غير النظامية عبر الرقم الموحد للأمانة (940).