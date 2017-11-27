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الرياض.. تكريم 3 معلمين قطعوا إجازاتهم المرضية من أجل طلابهم

الرياض.. تكريم 3 معلمين قطعوا إجازاتهم المرضية من أجل طلابهم
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تواصل – واس:

كرم مدير مكتب التعليم بالروضة، بمنطقة الرياض، عماد بن محمد الهذيل ثلاثة معلمين آثروا العودة لمدارسهم دُونَ التمتع بإجازاتهم المرضية، على الرغم من تعرضهم لأزمات صحية، ويتيح لهم النظام حق الراحة.

وتسلم معلم مادة الرياضيات بابتدائية حي الروضة محمد بن سعد بن شديد العمري درع التكريم من مدير المكتب، فيما نال المعلم سلمان بن سعد بن محمد العمري أحد منسوبي ثانوية الأمير محمد بن عبدالعزيز التكريم من مساعد مدير المكتب سعيد القرني، كما حظي ناصر بن عبدالعزيز العقيل معلم مادة العلوم في متوسطة الشيخ عبدالرحمن الدوسري بذات التكريم.

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