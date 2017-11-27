بي بي سي: موقوف بـ«ريتز كارلتون» طلب حضور «مدلكته الخاصة»

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كشف موقع “بي بي سي” البريطاني عن طلبات غريبة رفعها بعض الموقوفين في فندق ريتز كارلتون بالرياض، على ذمة إِجْرَاءَات مكافحة الفساد بإشراف سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث طلب أحدهم “مدلكته الخَاصَّة”، بينما طلب آخر “كافياراً روسياً”، وثالث “حلاقه الخاص”.

ونقل الموقع عن مصدر قضائي قوله: إن حملة مكافحة الفساد بدأت عملياً قبل عامين، بإشراف مباشر من ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، مُضِيفَاً أنه وعلى مدى العامين الماضيين وتحت إشراف ولي العهد، قَامَ فريق بجمع الأدلة في سرية تامة.

وأجاب المصدر عن سؤال لماذا تم توقيف شخصيات بعينها، قَائِلاً: “كل شخص هنا (في الفندق) لديه ملف موثق بالاتهامات”، مضيفاً: “بعض الوثائق يرجع تاريخها لعقود”.