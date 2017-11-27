اليمن.. مقتل وإصابة 15 انقلابياً في «الضالع»

تواصل – واس:

قُتل عدد من مسلحي المِيلِيشيا الانقلابية للحوثي وصالح، وذلك خلال تنفيذهم محاولة هجوم فاشلة على الجيش اليمني، اليوم الاثْنَيْنِ، في الوقت الذي عقد فيه رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر اجْتِمَاعَاً لِمُنَاقَشَةِ سبل مكافحة الإرهاب في المناطق المحررة.

وخلال محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في منطقة مريس بمحافظة الضالع لتنفيذ هجوم، قُتل ستة من مسلحي مِيلِيشِيا الحوثي وصالح الانقلابية، فيما أُصِيبَ 9 آخرون بينهم قيادي ميداني.

وأَفَادَ مصدر عسكري لموقع “سبتمبر نت”، التابع للجيش الوطني اليمني، بأن المِيلِيشِيا المتمركزة شرق منطقة نجد القرين، وجبل التهامي، ومنطقة العرفاف، جنوب مديرية دمت، حاولت التسلل إلى مواقع الجيش الوطني، إلا أن جنود الجيش تمكنوا من إفشال المحاولات وكبدوا عناصر المِيلِيشيا خسائرَ في الأرواح والمعدات.

من ناحية أُخْرَى، عقد رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجْتِمَاعَاً ضم عَدَدَاً من القادة الأمنيين والعسكريين، كرس لاستعراض الأوضاع العامة في المحافظات المحررة، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب.

وناقش الاجتماع الذي حضره محافظ أبين اللواء أبو بكر حسين الخطط الْجَارِي تنفيذها لمكافحة الإرهاب، وأهمية بذل أقْصَى الجهود لتنفيذ ضربات استباقية على عناصر الإرهاب وملاحقة أوكارهم، وتخليص المواطنين الآمنين من شرورهم.

وَشَدَّد رئيس الوزراء اليمني خلال الاجتماع على ضرورة توجيه ضربات استباقية ضد تنظيم القاعدة، والعناصر الإرهابية لدرء مخاطرها وشرورها عن المجتمع.